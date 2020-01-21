РИАМО - 21 янв. В охоте на краснокнижных рысей подозревают егеря охотхозяйства в городском округе Луховицы, в чьей машине были обнаружены трупы рысей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Во время проведения плановых мероприятий в городском округе Луховицы 11 января 2020 года инспектором управления государственного охотничьего надзора Минсельхозпрода Московской области были обнаружены следы незаконной охоты на рысь», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что следы привели к автомобилю егеря местного охотничьего хозяйства, где были найдены две убитые рыси, которые занесены в Красную книгу.

Сотрудник Госохотнадзора настоятельно попросил егеря открыть автомобиль. После долгих препирательств он согласился показать содержимое багажника. Там было два трупа рысей – мамы и детеныша.

«На вопрос инспектора, каким образом они попали в его машину, егерь признался, что животных добыл его клиент», - отметил Разин.

Инспекторы вызвали на место полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.