РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. В подмосковном Подольске 24 января откроется выставка художницы-анималиста Ирины Маковеевой, на которой представят работы, сделанные в экзотических странах Индонезии, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Выставка «ZOOпрактика» заслуженного художника России, одного из наиболее ярких и востребованных российских графиков-анималистов современности Ирины Маковеевой, откроется в Подольском выставочном зале в пятницу, 24 января, в 15:00. На экспозиции присутствующие смогут ознакомиться с творческими работами художницы, созданными в экзотических странах Индонезии», – говорится в сообщении.

В течение 2014 и 2015 годов Маковеева в составе группы русских художников участвовала в нескольких экспедициях в рамках проекта подготовки саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сочи. Во время поездки ей нужно было изобразить животный и растительный мир. Она работала в королевском дворце и зоопарках Бангкока, в слоновьей деревне в древнем городе Аюттайя и в джунглях Брунея, а также рисовала рыб в огромном океанариуме Сингапура и крокодилов на ферме в Камбодже.

Художница принимает активное участие в благотворительных проектах, организациях выставок, издании художественных каталогов, а также проводит мастер-классы и пишет статьи на профессиональные темы.

Работы Маковеевой хранят более 30 музеев страны, в том числе графический кабинет Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина, Государственный русский музей, Российская государственная библиотека и другие.

Гости и жители Подольска смогут стать участниками интересных экскурсий, а также узнать о жизни и творчестве заслуженного художника России Ирины Маковеевой. Экспозиция продлится до 16 февраля по адресу: Подольск, проспект Ленина, дом №113/62.