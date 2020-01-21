РИАМО - 21 янв. Для проверки знаний инспекторов, а также внештатных помощников Госадмтехнадзора Московской области в ведомстве разработана тест-программа, позволяющая проверить знания в области надзорной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В программу включены вопросы законодательства по благоустройству, ответственности, содержанию игровой и физкультурной инфраструктуры, в том числе по работе с обращениями граждан», – отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

По его словам, в первую очередь приложение будет использоваться для тестирования людей, желающих стать внештатными административно-техническими инспекторами.

Он напомнил, что на сегодняшний день у Госадмтехнадзора свыше 700 внештатных помощников. За минувший год по материалам, составленным внештатными инспекторами, в регионе устранили свыше 2,6 тысячи нарушений благоустройства на различных объектах.

«Результативнее всего поработали внештатники в Коломне, Егорьевске, Луховицах, Серпухове, Кашире, Шаховской и Талдоме», – заключил Баженов.