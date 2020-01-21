РИАМО - 21 янв. В 2019 году более 98,5 тысяч жителей Московской области получили государственную социальную помощь, для назначения такой помощи нужно обратиться в орган соцзащиты, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«В 2019 году государственную социальную помощь получили 98645 жителей Подмосковья», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области для основных социально-демографических групп населения.

«Для назначения государственной социальной помощи необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. Размер выплат рассчитывается исходя из сведений о доходах за три последних месяца. Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1 тысячи рублей в месяц, не должна превышать 6 тысяч рублей в календарном году», - добавила Фаевская.