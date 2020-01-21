РИАМО - 21 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил главу столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева в связи с переходом на другую работу и назначил нового руководителя ведомства, соответствующие документы опубликованы на официальном сайте мэра города.

«Назначить Щербакова Ивана Александровича на должность руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», – говорится в документе.

Ранее Щербаков занимал должность заместителя руководителя департамента городского имущества столицы.

Как уточняется на сайте департамента городского имущества Москвы, Щербаков в 2004 году с отличием закончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». В 2002-2012 годах работал в Татарстане, а затем перешел на работу в столицу.