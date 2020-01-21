РИАМО - 21 янв. Марафон идей запустил во вторник транспортный комплекс Москвы, горожане смогут высказать свои предложения по поводу совершенствования столичного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Он продлится до конца марта 2020 года. Стать участником марафона можно на Едином транспортном портале, пройдя опрос. Акция поможет лучше понять основные запросы и пожелания москвичей.

«Перед всеми мегаполисами мира сейчас стоят новые вызовы – как сделать города экологичнее, как сделать их жителей более здоровыми, как сделать так, чтобы городской транспорт не уступал личному по комфорту и превосходил по скорости. Но у каждого города свой, подходящий только дня него, путь. И мы считаем, что в Москве этот путь можно найти только общаясь с горожанами. Напрямую. Без посредников», - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, сейчас перед транспортным комплексом стоит важная задача — «пройти весь путь от идеи до реализации вместе, чтобы у каждого москвича была возможность принять участие в этом общем деле».

Идеи, предложенные москвичами, будет рассматривать экспертный совет, в который войдут ведущие специалисты по транспорту России.

В мае 2020 года подведут итоги марафона. Лучшие идеи будут награждены департаментом транспорта Москвы.