РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 янв. Школьникам Дзержинского показали основы ударной техники на флешмобе «Зарядка с депутатом», сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Двадцать первого января в гимназии №5 городского округа Дзержинский прошел очередной этап яркого флешмоба «РосМолСпорт Московской области» «Зарядка с депутатом». В его рамках депутат Мособлдумы Владимир Жук под руководством двукратного чемпиона мира по ММА Алана Хадзиева провел зарядку для учащихся 4 класса. Во время показательного выступления народный избранник продемонстрировал ребятам основы ударной техники джеб, кросс, хук, апперкот, свинг», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что также показал уклоны и нырки, как одни из основных действий активной защиты в боксе и ММА. В рамках зарядки ребятам после непродолжительной разминки и упражнений на все группы мышц предложили попробовать также свои силы в основах ударной техники и защиты.