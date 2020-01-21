РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 янв. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин по подозрению в краже труб стоимостью около 340 тысяч рублей из котельной в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от сотрудника предприятия о том, что с территории котельной, расположенной на улице Жуковского, неизвестные похитили две трубы отопления. Сумма ущерба составила более 338 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 35 лет», – говорится в сообщении.

По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Красногорским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в материале.