РИАМО - 21 янв. Свыше 400 сотрудников локомотивных бригад прошли обучение в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Обучение проходит в рамках корпоративной программы ЦППК «Школа машинистов» по подготовке собственных работников локомотивных бригад. Оно включает в себя подготовку и переподготовку по профессии «Машинист электропоезда», а также повышение квалификации действующих машинистов.

«В рамках программы «Школа машинистов» сотрудники ЦППК проходят обучение на базе Российского университета транспорта (МИИТ) и ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта», – говорится в сообщении.

Если курс направлен на подготовку кадров, то его продолжительность составляет – полгода, если это переподготовка – 3 месяца. Чтобы полностью сосредоточиться на получении новой профессии или повышении квалификации, сотрудники полностью освобождаются от работы.

В 2020 году участниками программы «Школа машинистов» также станут не менее 400 работников локомотивных бригад.