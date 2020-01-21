РИАМО - 21 янв. В Москве в 2019 году протяженность выделенных полос увеличилась на 27 километров и достигла 351 километра, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Наземный городской транспорт и автомобили такси, проходящие по выделенным полосам, перевозят 4 миллиона пассажиров в сутки», – говорится в сообщении.

Для развития транспортной доступности отдаленных районов в Москве в прошлом году было организовано 22 новых маршрута наземного транспорта, половина из них – в ТиНАО.

Для улучшения работы трамваев отремонтировали более 32 километров и провели обособление 10 километров трамвайных путей. Всего с 2010 года реконструировано и обособлено свыше 80% трамвайной сети Москвы.

Кроме того, в прошлом году появились 11 новых маршрутов между Подмосковьем и Москвой.

«Всего таких смежных маршрутов – 567, на них совершается более 1 миллион поездок в сутки», – заключается в материале.