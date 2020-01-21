РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Волейбольная команда школы №32 подмосковного Подольска заняла первое место на муниципальных соревнованиях и представит горокруг на областном уровне, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

21 января в муниципальном бюджетном учреждении «Спорт-Сервис» прошли финальные соревнования по волейболу в рамках 59-й Комплексной спартакиады школьников Подольска.

«В ходе соревнований участники продемонстрировали ловкость и быстроту, выносливость и командный дух. Учащиеся школы №32 заняли первое место. Поздравляем победителей финальных соревнований по волейболу», – говорится в сообщении.

Команда школы будет представлять городской округ Подольск на областных соревнованиях.