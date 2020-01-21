РИАМО - 21 янв. После того, как в середине января в столице в тестовом режиме открыли доступ к электронным медицинским картам, их смогли получить уже 10 тысяч человек, каждое заявление на доступ к электронной медкарте рассматривают в ручном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сегодня уже 20 тысяч москвичей подали заявки на mos.ru, из них 10 тысяч человек получили доступ к ЭМК. Нет сомнений, что получение информации из ЭМК станет одним из самых популярных электронных сервисов Москвы, и, естественно, у жителей города возникает множество вопросов и предложений», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что, так как информация о здоровье относится к наиболее чувствительным личным данным, для доступа к электронной медкарте была введена сложная и надежная процедура идентификации заявителей. Специалисты в ручном режиме рассматривают каждое заявление, сверяют фотографию заявителя с фото в паспорте.

Обычным пользователям и в дальнейшем нужно будет прикреплять фото с паспортом. Однако в ближайшее время получить доступ к медкарте можно будет по более простому пути, если заявитель лично приходил в МФЦ и подтвердил свою учетную запись на официальном сайте мэра Москвы – это сделали более 1,5 миллионов человек.

Собянин уточнил, что для защиты информации используется двухэтапная авторизация.

«ЭМК обеспечивает непрерывность и преемственность различных этапов лечения: диагностики, амбулаторного и стационарного лечения, реабилитации и так далее. <…> При этом пациенты избавлены не только от необходимости носить с собой ворох бумаг, но и от множества дублирующих анализов и исследований. Не нужно лишний раз сдавать кровь или делать рентген», — добавил мэр.

Он заметил, что благодаря электронной медкарте врачи скорой помощи заранее получают информацию о пациенте.

Кроме того, электронная медкарта может стать и основным инструментом профилактики и ранней диагностики. Благодаря такой карте проще узнать мнение второго медицинского специалиста по уже поставленному диагнозу. Помимо этого, электронная медкарта позволяет не ходить в поликлинику, чтобы узнать результаты анализов.

Собянин отметил, что те, кто категорически против электронной медицинской карты, сможет написать заявление об отказе от доступа к ней. Тогда с электронной медкартой будут работать только врачи.

Всего в столице создали более 10 миллионов электронных медицинских карт.