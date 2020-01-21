РИАМО - 21 янв. Во вторник днем посетителей столичного ГУМа вывели на улицу, причина эвакуации неизвестна, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы торгового центра.

«Действительно, эвакуация была, но без какой-либо паники. Сейчас все спокойно. Магазины продолжают работать в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе.

Также во вторник в подмосковных Котельниках прошла эвакуация в торговом центре «МЕГА Белая Дача». После проверки ТЦ открыли.

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