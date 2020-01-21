РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 янв. В жилом комплексе «Новые Котельники» в ходе проверки выявили недостатки в работе лифтов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В городском округе Котельники ведется активное строительство жилых многоквартирных домов. После ввода в эксплуатацию обслуживание домов осуществляют новые управляющие организации, которые ранее не работали в городе. Первый заместитель главы Котельников Сергей Горячев провел выездную проверку на предмет качества содержания жилого комплекса «Новые Котельники», где управляющей компанией является ООО «УК Стимул».

«В ходе проверки было отмечено качественное обслуживание общедомового имущества, ИТП, прилегающей территории, детской и контейнерной площадок. Однако были выявлены и недостатки, в том числе в работе диспетчерской службы и лифтового оборудования», – говорится в сообщении.

Установлены сроки устранения выявленных недостатков и назначен срок повторной проверки, которую проведут через две недели.