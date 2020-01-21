РИАМО - 21 янв. Правительство Подмосковья утвердило новое положение о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика (АГО) объекта капитального строительства и выдаче свидетельства о его согласовании, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона.

По словам главного архитектора региона Александры Кузьминой, в новой редакции положения, разработанного Мособлархитектурой, упростили некоторые процедуры получения госуслуги.

«На сегодняшний день выдача свидетельства АГО является эффективным инструментом контроля качества архитектурных решений, благодаря которому формируется сбалансированная, эстетически привлекательная и комфортная городская среда», – сказала Кузьмина.

Например, для заявителя появилась возможность в случае принятия решения о внесении изменений в проектную документацию в процессе строительно-монтажных работ повторно обратиться за внесением изменений в АГО.

Также, согласно новому положению, обеспечена возможность параллельного получения свидетельства АГО и исходно-разрешительной документации в целях размещения элементов благоустройства, в том числе обеспечивающих непрерывную связность территорий до момента обращения за разрешением на строительство в случае их размещения за границами земельного участка.

Рассмотрение авторских архитектурных решений осуществляется публично представителями профессионального архитектурного сообщества при участии застройщиков и авторов проектов на заседаниях Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области и рабочей группы Архитектурной комиссии.

«В рабочую группу Архитектурной комиссии региона входят профессионалы высокого уровня, что позволяет оценить проект и при необходимости дать рекомендации в целях повышения его качества. В 2019 году было проведено 48 заседаний, и рассмотрено более 650 вопросов», – заключила Кузьмина.

Государственная услуга по выдаче свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства (АГО) действует на территории Подмосковья с 2015 года.