РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Сотрудники полиции Подольска изъяли более 100 граммов героина у местного жителя в ходе досмотра, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Подольску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов на Революционном проспекте по подозрению в хранении наркотических средств был выявлен и задержан 25-летний местный житель. В ходе личного досмотра у злоумышленника изъяли полимерный сверток с комкообразным веществом.

«Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 100 граммов. Следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Покушение на незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемого задержали.