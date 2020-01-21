РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Детский интерактивный спектакль «Снеговик» пройдет 23 января в библиотеке поселка Томилино подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Томилинская библиотека приглашает всех желающих 23 января на интерактивный спектакль с ростовыми куклами «Снеговик». Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», - говорится в сообщении.

По сюжету спектакля, в волшебном лесу все готовятся к новогоднему празднику: Снегурочка и Снеговик украшают лес, Дед Мороз собирает подарки, но ворчливый волк и злая Кикимора решили испортить праздник. Справиться со всеми неприятностями сказочным героям помогут юные зрители.

Начало спектакля в 11:00. Библиотека находится по адресу: Люберцы, поселок Томилино, улица Пионерская, дом №20.