РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 янв. Еще один продуктовый магазин в подмосковных Котельниках подключат к системе «Безопасный регион», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во вторник заместитель главы администрации округа Виктор Семин посетил недавно открывшийся магазин «Да» федеральной торговой сети ООО «Фреш Маркет».

«Целью визита было знакомство и доведение до руководства магазина требований к антитеррористической защищенности торговых объектов. Также обсудили вопрос о необходимости подключения торгового объекта к системе «Безопасный регион», – говорится в сообщении.

В настоящее время в городском округе Котельники к системе «Безопасный регион» подключено восемь торговых объектов, из них шесть крупных торговых центров и два магазина федеральных торговых сетей.