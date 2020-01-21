РИАМО - 21 янв. В Москве создан самый молодой в Европе автобусный парк – средний возраст автобуса составляет 4,7 лет, за прошлый год в парк наземного транспорта поступило более 1,6 тысячи машин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В 2020 году московский транспорт также закупит более 2,5 тысяч новых автобусов, электробусов, трамваев и вагонов метро.

«Ежедневно наземный городской пассажирский транспорт (автобусы, трамваи, электробусы) перевозит 7,4 миллиона пассажиров (плюс 15% по сравнению с 2010 годом). Обеспечено 97% выполнения расписания НГПТ», – говорится в сообщении.

За период с 2010 года в Москве закупили более 11,08 тысячи новых автобусов, трамваев и электробусов.

«Приоритетом обновления наземного транспорта является электрический транспорт. В парке «Мосгортранса» – уже 300 электробусов (для них установлены 100 зарядных станций) и 320 трамваев «Витязь-Москва».