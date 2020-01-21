РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 янв. На образовательном семинаре проекта «Школа грамотного потребителя» в Балашихе обсудили вопросы взаимодействия управляющих организаций с фондом капремонта многоквартирных домов на территории Подмосковья, а также с региональным оператором по обращению с ТКО, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник в МФЦ Балашихи состоялся семинар, на котором присутствовали заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Александр Шаповалов, председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов, замруководителя филиала «Подмосковный» ООО «Хартия» Андрей Пащенко, представители общественной палаты, управляющие организации.

«Мы обсудили вопросы взаимодействия УК с фондом капитального ремонта, так как у УК на сегодняшний день возникает очень много текущих вопросов именно по этому поводу. Вопросы коснулись и внедрения реформы по твердым коммунальным отходам (ТКО), и взаимодействия с региональным оператором по обращению с ТБО», – сказала региональный координатор федерального партпроекта «Школа грамотного потребителя Наталья Абросимова.

Она добавила, что основной целью семинара стала коммуникация собственников управляющих организаций с органами местного самоуправления для избежания в дальнейшем каких-либо конфликтных ситуаций. Абросимова подчеркнула, что все вопросы необходимо решать конструктивно, быстро и оперативно.

В конце мероприятия общественная палата Балашихи наградила сотрудников управляющих организаций округа почетными грамотами и благодарственными письмами за активную работу с жителями.

В первом образовательном семинаре для управляющих организаций приняло участие около 80 представителей из Реутова, Балашихи, Фрязина, Щелкова, Ликино-Дулева, Лосино-Петровского, Шатуры, Дмитрова.

Следующий семинар планируется в Люберцах. Основными вопросами будут: взаимодействие УК с фондом капитального ремонта, внедрение независимой оценочной квалификации сотрудников сферы ЖКХ.

Проект «Школа грамотного потребителя» реализуется в Московской области с 2014 года.