РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 янв. Проблемный жилой дом в микрорайоне Белая Дача Котельников достраивают свыше 100 специалистов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне сотрудники отдела строительства и архитектуры администрации городского округа Котельники провели выездную проверку за ходом завершения строительства проблемного объекта – корпуса 17А в микрорайоне Белая Дача.

«На объекте в настоящее время находятся около 120 человек различных специальностей. Ведутся монолитные работы по перекрытию 24 этажа, кирпичная кладка ограждающих конструкций 19 этажа, внутренних стен и перегородок 17 этажа. В подземной части ведутся работы по кладке внутренних перегородок», – говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по монтажу стояков отопления и внутренней вентиляции. Ведется остекление оконными блоками 13 этажа. Продолжаются работы по прокладке внешних инженерных сетей.

Согласно разработанной дорожной карте, ввод корпуса 17А планируется на II квартал 2020 года.