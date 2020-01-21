РИАМО - 21 янв. В Коммунарке в жилом комплексе «Скандинавия» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию домов №7 и №8, в которые заселятся 345 семей дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Дома представляют собой три корпуса башенного типа высотой 16 этажей каждый. Дом №8 состоит из двух корпусов, соединенных стилобатом. Общая площадь введенных домов – более 25 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

В этих корпусах расположены 345 квартир общей площадью более 19,5 тысячи квадратных метров, а также коммерческие помещения на первых этажах и в стилобате. Домам присвоен адрес: поселок Сосенское, Скандинавский бульвар, дом 2, корпуса 7 и 8.

Недалеко от новых домов расположена действующая школа на более чем 1,7 тысячи учеников. Построен детский сад «Волшебная долина» на 220 мест. В текущем году ожидается его ввод в эксплуатацию. Также проходит экспертную оценку проект школы на 1,3 тысячи мест, которая будет построена примерно в 100 метрах от новых домов.

В других корпусах ЖК «Скандинавия», введенных в эксплуатацию в 2019 году, идет активное заселение. В этих домах на первых этажах, наряду с магазинами и объектами бытовых услуг, открываются детские и хобби-центры, творческие студии и прочее.