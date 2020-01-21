РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили нарекания в реализации госпрограммы «Светлый город» в микрорайоне Кутузово Подольска после жалобы жителей, сообщил член регионального штаба ОНФ в Московской области, координатор региональной тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Артур Шлыков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Активисты микрорайона Кутузово Подольска направили в Московское областное отделение Общероссийского народного фронта обращение с просьбой содействовать наведению порядка в общественных местах. В частности, они попросили посодействовать в уборке общественных пространств от грязи и мусора.

«Жители рассказали, что неоднократно обращались в отдел по благоустройству местной администрации с просьбой решить проблемные вопросы и навести надлежащий порядок. Вместе с этим граждане отмечают отсутствие уборки мусора в лесопарке «Елочки», который является местом отдыха и прогулок жителей. Активисты ОНФ дополнительно изучили ситуацию в Кутузово и выявили проблему в реализации региональной госпрограммы «Светлый город» и федеральной госпрограммы «Доступная среда», – сказал Шлыков.

Он отметил, что вместе с коллегами по региональной тематической площадке ОНФ «Жилье и городская среда» и исполкомом ОНФ Подмосковье подготовит обращение в профильные ведомства Московской области с просьбой решить вопрос по устранению недостатков в работе по благоустройству и содержанию общественных территорий Кутузово.