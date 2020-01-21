РИАМО – 21 янв. Президент Российской Федерации Владимир Путин на вторник запланировал целый ряд деловых встреч, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин во вторник работает в Кремле, передает Федеральное агентство новостей.

«Он подчеркнул, что в последующие два дня президент будет решать вопросы региональной и международной повестки», - говорится в сообщении.

Так, Путин уже провел встречу с Юрием Чайкой, который в настоящее время занимает должность генпрокурора, ему было предложено стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. На пост прокурора претендует замглавы СК Игорем Красновым. Президент также встретился и с ним.