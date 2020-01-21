РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 янв. Температуру отопления понизили в квартире жилого дома на улице Коминтерна в Королеве по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В адрес Госжилинспекции поступила жалоба жительницы дома №14 по улице Коминтерна в Королеве по вопросу предоставления в ее квартире коммунальной услуги «Отопление» ненадлежащего качества. По результатам внеплановой выездной проверки инспекторами установлено, что температура воздуха в комнатах квартиры заявительницы составляет 26,3 градуса при температуре наружного воздуха 10 градусов.

«В соответствии с постановлением о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, допустимая температура может варьироваться от 18 до 22 градусов. Таким образом, температура воздуха в вышеуказанной квартире превысила нормативные требования более чем на 4 градуса», – говорится в сообщении.

Руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что АО «Жилкомплекс» получило предписание об устранении выявленных нарушений и обеспечении мер безопасного проживания в указанном жилом доме.

«В отношении управляющей организации также возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ», – подчеркнула Федина.

Контрольная проверка исполнения предписания зафиксировала, что в результате воздействия Госжилинспекции требования жителей о снижении температуры воздуха до нормативных показателей исполнены в полном объеме в установленные сроки. Заявительница к качеству проведенных работ претензий не имеет.