РИАМО - 21 янв. Очередной этап акции «Школа утилизации: электроника» стартовал в Подмосковье, в рамках которой жители, предприятия и организации могут сдать на переработку утильное электронное оборудование и аксессуары, а также устаревшее техническое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Для участия в акции необходимо не позднее чем за две недели до даты проведения мероприятия в конкретном округе зарегистрироваться на сайте главного организатора: https://eko-fond.ru/», – говорится в сообщении.

За два-три дня до даты вывоза ответственному лицу обычно сообщается время прибытия специализированного транспорта для вывоза утильного оборудования в каждое учреждение.

Акция по утилизации состоится 3-4 февраля во Фрязине и Ивантеевке, 5-6 февраля – в Щелкове и Звездном городке, 10-11 – в Богородском округе, 12-13 – в Черноголовке, 17-18 – в Электрогорске и Электростали, 19-20 – Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве, 25-26 – в Павловском Посаде.

Более 250 тонн утильного оборудования за три последних года в рамках акции было собрано и отправлено на переработку.