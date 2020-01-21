РИАМО - 21 янв. Днем во вторник в столице воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса, это самое высокое значение за 63 года, кроме того, так как температура повышается, может быть побит и абсолютный рекорд для 21 января, сообщается на сайте «Метеовести».

«Это самая высокая температура для даты 21 января в столице с 1957 года. Тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 3,3 градуса. Температурный рекорд продержался 63 года», — говорится в сообщении.

Воздух в городе продолжает прогреваться. К вечеру вторника может быть побит абсолютный рекорд температуры, который был зафиксирован более 120 лет назад. Он составил плюс 3,8 градуса.