РИАМО - 21 янв. С 24 января по 10 февраля в столице пройдет Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста России Юрия Башмета, сообщил генеральный директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

«У каждой площадки есть свои зрители, поэтому фестиваль будет проходить в абсолютно разных местах. Это будет отличаться от того, что мы делали обычно в дни рождения Юрия Абрамовича (Башмета - ред.). Мы хотим сделать фестиваль более глубинным и через произведения показать взгляд маэстро на музыку», - сказал Гринченко.

По его словам, на мероприятии также пройдет мировая премьера - хоровая опера «Сказ о Борисе и Глебе». В опере примет участие пять хоров и это станет самой крупной постановкой в «Филармонии-2». Он также добавил, что в рамках фестиваля будет запущена программа мастер-классов.

«Идея провести фестиваль в Москве раньше не приходила мне. Я просто понял, что пришло время провести его в своем любимом городе. Мне также очень понравилась мгновенная поддержка нашего мэра. Мне очень захотелось все накопленное собрать в Москве и продолжать открывать новое, делать слушателей и публику соисполнителями», - отметил Башмет.

Он добавил, что данное мероприятие будет фестивалем искусств - планируются концерты в джазовом жанре, театральные постановки и многое другое.

Фестиваль, который откроется в день рождения Башмета, 24 января, пройдет сразу на восьми площадках: концертный зал «Зарядье», Московский международный дом музыки, театр «Современник», концертный зал имени П.И. Чайковского, «Геликон-опера», «Башмет-центр», «Филармония-2» и Большой зал Московской консерватории.

В рамках фестиваля состоится концерт победителей Международного конкурса молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера в Сочи, концерт из шести Бранденбургских концертов И.С. Баха в исполнении «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета. В фестивале примут участие актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова.