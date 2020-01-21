РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 янв. Сотрудниц отдела делопроизводства МУ МВД РФ «Мытищинское» поздравили с профессиональным праздником, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

«На сегодняшний день должности ОДиР МУ МВД России «Мытищинское» занимают представительницы прекрасного пола. Сотрудницы ежедневно получают, сортируют и отправляют распорядительную документацию, а также неустанно контролируют ее реализацию соответствующими исполнителями отдела МВД. От деятельности ОДиР во многом зависит бесперебойная работа всех служб и подразделений полиции. Коллектив МУ МВД России «Мытищинское» желает сотрудницам отдела делопроизводства и режима МУ МВД крепкого здоровья, позитивного настроения и от всей души поздравляет с профессиональным праздником», – говорится в сообщении.

В настоящее время канцелярия слилась с несколькими родственными подразделениями, которые вместе образовали отдел делопроизводства и режима (ОДиР) МУ МВД России «Мытищинское». Название говорит о своих функциях само за себя – ОДиР реализует делопроизводство и выполняет контроль, за соблюдением режима секретности. Эта служба как вечный двигатель запускает все процессы в полицейских подразделениях городского округа Мытищи.

Несмотря на длительное существование службы, деятельность не менялась кардинально, но со временем на помощь пришли компьютерные технологии, которые облегчили, структурировали и ускорили работу подразделения.

День образования отделения делопроизводства и режима в системе МВД России прошел 20 января 2020 года.