РИАМО - 21 янв. В Москве на протяжении нескольких лет уделяется особое внимание развитию внеуличного рельсового транспорта, каждый день метро, МЦК, МЦД, пригородные электрички перевозят 11,3 миллиона пассажиров, что на 20% больше по сравнению с 2010 годом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Прошлый год ознаменовался запуском МЦД, благодаря чему улучшилась транспортная доступность многих районов Москвы, стало удобнее добираться из Подмосковья. Также продолжилось развитие подземки, которую частично разгрузили диаметры.

«На линии подземки вышли 584 новых комфортных вагона «Москва», в том числе улучшенный поезд модификации 2019 года», — говорится в сообщении.

Обновление подвижного состава столичной подземки уже достигло 57% — на линии с 2010 года выведено 2 997 новых вагонов.

Также в прошлом году был реализован первый этап создания Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) Московского метрополитена. На линиях заменили 22 тысячи шпал, 87 километров рельсов и 234 километра кабеля, отремонтировали 35 эскалаторов. Приведены в порядок фасады, вестибюли, подуличные переходы на 15 станциях.

При этом за прошлый год ввели в эксплуатацию восемь новых станций и одно новое депо Московского метрополитена. За последнее десятилетие появилась 81 станция метро.

Изменения коснулись и МЦК. В прошлом году интервал движения поездов на центральном кольце сократили до 4 минут в час пик и до 8 минут – в остальное время). В результате создано 585 тысячи новых пассажирских мест в сутки (плюс 36%).