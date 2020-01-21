РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 янв. Участковые уполномоченные полиции подмосковного Домодедова отчитались перед населением о проделанной в минувшем году работе, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

Отчеты проходили с 10 по 20 января. На мероприятиях присутствовали жители территориальных округов города, ответственные руководители УМВД, представители администрации городского округа Домодедово, инспектор по делам несовершеннолетних.

«Подводя итоги работы, участковые уполномоченные полиции информировали жителей об оперативной обстановке на обслуживаемых административных участках, о количестве раскрытых преступлений и пресеченных правонарушений, о профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение и пресечение преступности, провели профилактическую беседу о существующих видах мошенничества и мерах безопасности, напомнили о получении государственных услуг в электронном виде по вопросам компетенции МВД на официальном портале www.gosuslugi.ru», – говорится в сообщении.

Также стражи порядка призвали граждан не оставаться безучастными, если кто-то стал свидетелем факта нарушения общественного порядка и сообщать об этом своему участковому или в дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово. После выступлений полицейские отвечали на вопросы жителей.