РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Работы по капитальному ремонту в досуговом центре «Северный» в Балашихе выполнены на 30%, строители приступили к внутренней отделке и монтажу светового, проекционного и музыкального оборудования, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник он вместе с заместителем главы администрации Дмитрием Варнавским, депутатом городского совета депутатов Вячеславом Крыловым и активистами ТОС микрорайона осмотрел помещения досугового центра и провел рабочее совещание. Директор учреждения Владимир Козлов рассказал, что ремонт ДК «Северный» проходит в два этапа: уже смонтирована новая кровля, оштукатурен фасад и завершается окраска всего здания, заменены окна, инженерные сети, оборудован тепловой пункт, электрики установили новую щитовую и завершают работу с проводкой. В помещениях залита стяжка и смонтирована новая мощная вентиляционная система.

«Работы выполнены на 30%. Темпы работ хорошие – строители пустили тепло в здание, а значит можно приступать к внутренней отделке и монтажу светового, проекционного и музыкального оборудования», – сказал Ефимов.

Он добавил, что ремонт дома культуры в микрорайоне проводится по программе губернатора Подмосковья по восстановлению инфраструктуры военных городков. На второй этап работ из областного и муниципального бюджетов предусмотрено 76 миллионов рублей. Уже ведется подготовка к проведению аукциона.

Досуговый центр «Северный» построен в бывшем военном городке в 1958 году. Площадь здания превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Процент износа здания на момент передачи в 2012 году в муниципалитет составлял – 51%.