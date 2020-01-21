РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 янв. В подмосковных Люберцах во вторник стартовал финал муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2020», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Мероприятие проходит во Дворце спорта «Триумф». За победу поборются шесть педагогов.

«В Люберцах самые лучшие педагоги! И лучшие из лучших сегодня участвуют в финале конкурса «Педагог года». Желаю достойно выступать, пройти на региональный этап, а затем на всероссийский, и победить и там», – сказал глава горокруга Владимир Ружицкий.

Он вручил участникам, лауреатам и финалистам дипломы. Кроме того, финалисты получили денежные премии.