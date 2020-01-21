РИАМО - 21 янв. В 2020 году новые вагоны метро появятся на Большой кольцевой, Некрасовской, Таганско-Краснопресненской и Сокольнической линиях метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Ранее Ликсутов сообщал, что в ближайшее время в московской подземке появится почти 600 новых вагонов.

«Если говорить о новых вагонах, мы предполагаем, что поставка в 2020 году новых вагонов метро придется на Некрасовскую, Большую кольцевую линию, Таганско-Краснопресненскую и Сокольническую линии метро», - сказал Ликсутов.

В метро уже обновили почти 60% поездов.