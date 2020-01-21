РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 янв. В Домодедове 9 февраля состоится чемпионат по танцам, ограничений по стилю нет, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Одно из ярких событий зимы в Домодедове – танцевальный чемпионат DMD Dance champ. Участие в соревнованиях могут принять команды, дуэты и соло-исполнители. Мероприятие состоится 9 февраля в 15:00», – говорится в сообщении.

Подать заявку можно до 5 февраля по ссылке. Уточнить информацию можно в группе чемпионата в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет по адресу: город Домодедово, микрорайон Авиационный, площадь Гагарина, дом №1 (ГДК «Авиатор»).