РИАМО - 21 янв. В марте в столичной подземки начнется тестирование новых поездов «Москва 2020», у новых составах будет иной дизайн, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Москва 2020» - мы их тестируем, «сырые» поезда мы поставить не можем. Это поезд, который по своим характеристикам существенно отличается от тех поездов «Москва», который вы уже видите. В марте, думаю, первые поездки будут, но без пассажиров», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что у новых поездов будут более широкие двери, иной дизайн, табло будут большего размера, а поручни и сиденья станут удобнее.

С 2010 года городская подземка получила около 3 тысяч новых вагонов поездов. На сегодняшний день обновили 57% поездов.