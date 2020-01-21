РИАМО - 21 янв. В 2020 году можно будет персонализировать транспортную карту «Тройка», также будет внедрена виртуальная карта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«В 2020 году будет обновлена карта «Тройка». При необходимости можно будет разместить фотографию на ней, будет введена персонализация», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что также будет внедрена виртуальная карта «Тройка».

Картой «Тройка» можно оплатить проезд на всех видах городского транспорта и поход в ряд городских музеев.

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