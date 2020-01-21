РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 янв. Труженицу тыла Татьяну Исаеву из подмосковного Подольска поздравили с 95-летним юбилеем, ей вручили поздравительный адрес президента РФ и подарки, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 21 января, труженица тыла Татьяна Исаева отметила свое 95-летие. С юбилеем ее поздравили замглавы администрации по строительному комплексу Петр Гапонов, начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки и начальник Климовского управления социальной защиты населения Ольга Кузнецова», – говорится в сообщении.

Имениннице были вручены поздравительный адрес от президента РФ, памятные подарки от правительства Московской области и администрации городского округа.

Исаевой пожелали здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего.