РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 янв. В подмосковных Люберцах может появиться памятник детям войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в Люберцах прошло заседание рабочей группы общественной палаты по вопросу установки в городском округе памятника труженикам тыла и детям войны. Его провел заместитель председателя общественной палаты округа Андрей Шестаков.

«Пора от слов переходить к практической реализации проекта. Мы уже давно обсуждаем вопрос установки памятника. Приближается 75-летний юбилей Победы. Установить памятник за этот срок невозможно, но подобрать место для него, а по возможности заложить там первый камень – задача вполне выполнимая», – заявил Шестаков.

В ходе заседания была намечена последовательность дальнейших действий в направлении реализации плана установки памятника. Координирующую часть проекта было предложено взять на себя общественной палате округа.

«В настоящее время на территории Люберец проживает 1437 тружеников тыла и более 12 тысяч детей войны 1928-1945 годов рождения. Это глубоко пожилые и уважаемые люди. Их численность стремительно сокращается. У этого поколения должен быть свой символ как воплощение уважения к их подвигу», – отметил Шестаков.

Вопрос возведения памятника детям войны поднимался неоднократно и получил одобрение большого количества жителей. Решение поддержать эту инициативу было принято на предыдущем заседании общественной палаты и согласовано с администрацией округа.