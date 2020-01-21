РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 янв. Управляющая компания «Пик-Комфорт» по предписанию Госжилинспекции Московской области устранила нарушения в содержании многоквартирного дома на улице Кедрина в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

При проведении внеплановой выездной проверки обращения жителя дома №1 по улице Кедрина в Мытищах установлено, что ООО «ПИК-Комфорт» уклонилось от своих прямых обязательств по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме.

«В лифтовых холлах не работали кнопки диспетчера, входные группы имели коррозию на поручнях, сколы плитки на пандусе, на радиаторах отопления отсутствовали защитные экраны (кожухи). Коррозия на поручнях, сколы плитки на пандусе, отсутствие экранов на батареях и связи с диспетчером в лифте – все нарушения в доме из Мытищ устранены», – говорится в сообщении.

Инспекторы выдали организации предписание об устранении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 9.16 КоАП РФ с последующим наложением штрафных санкций.

Контрольная проверка показала, что предписание Госжилинспекции Московской области о приведении общего имущества жилого дома в нормативное состояние сотрудниками управляющей организации исполнено в срок и в полном объеме.