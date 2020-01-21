РИАМО - 21 янв. Московские городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемыми осадками и усилением ветра, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, а ночью и утром 22 января – мокрый снег и образование гололедицы. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Столичное управления МЧС России выпустило экстренное предупреждение об усилении западного ветра порывами 12-17 метров в секунду. Также в городе ожидаются мокрый снег и гололедица.

Водителям и пешеходам Москвы посоветовали быть внимательными и осторожными в непогоду.