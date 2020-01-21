РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 янв. Нестационарные объекты торговли в подмосковных Котельниках приобретут единый облик в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во вторник под руководством замглавы округа Виктора Семина состоялось заседание рабочей группы по вопросу рассмотрения эскизных проектов нестационарных торговых объектов. В нем приняли участие заместитель главы Сергей Жигалкин и начальники управлений администрации, отвечающие за вопросы благоустройства, торговли, ЖКХ, а также начальник теруправления Главархитектуры Московской области.

«В ходе обсуждения проекта, предложенного отделом потребительского рынка, участниками заседания были внесены замечания и предложения по размещению вывесок и рекламы, а также предложения по организации технического присоединения. По результатам заседания было решено использовать предложенный эскизный проект с учетом замечаний при разработке архитектурно-художественного облика НТО на территории городского округа Котельники», – говорится в сообщении.

За основу приняли методические рекомендации министерства благоустройства Московской области.