РИАМО - 21 янв. Первый областной мини-турнир по керлингу пройдет в Дмитрове 23 января, в нем примут участие сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В соревнованиях примут участие 32 воспитанника. В мероприятии посоревнуются юноши и девушки в возрасте 14-18 лет», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По словам министра, каждый год в области растет интерес к керлингу. В ходе состязания участники смогут проверить себя на ловкость, силу, выносливость, решительность, а также командный дух.

«Уверена, данные соревнования еще больше усилят интерес наших ребят к спортивным состязаниям», – добавила Каклюгина.