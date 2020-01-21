РИАМО - 21 янв. В Москве действует 351 километр выделенных полос, в 2020 году планируется добавить еще 40 километров, также в 2019 году в столице отремонтировали 32 километра трамвайных путей, сообщил журналистам заместитель мэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Московский транспорт по итогам 2019 года - это, в частности, 351 километр выделенных полос. План развития транспортной системы на 2020 год - плюс 40 километров новых выделенных полос. Общая протяженность полос составит 391 километр», - сказал Ликсутов.

Кроме того, за прошедший год отремонтировано 32 километра трамвайных путей, обособлено еще 10 километров трамвайных путей.