РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 янв. Сотрудники ГИБДД в ходе пешеходной экскурсии отработали с учениками гимназии №20 Люберец безопасный путь в школу, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов 21 января сотрудники службы пропаганды БДД совместно с представителями органов образования Люберец с учащимися третьих классов гимназии №20 провели пешеходную экскурсию «Безопасная дорога в школу». В ходе нее особое внимание юных участников дорожного движения обратили на объекты улично-дорожной сети, находящиеся на маршруте безопасных подходов к образовательной организации», – говорится в сообщении.

В ходе экскурсии ребята узнали про подстерегающие их «дорожные ловушки» и про то, как их избежать. Также они вспомнили значение и название дорожных знаков, расположенных вблизи школы, изучили места, где нужно безопасно и, соблюдая правила дорожного движения, переходить проезжую часть, а где переход запрещен.

Также инспектор ГИБДД рассказал ребятам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток и о внимательности и особой осторожности при нахождении вблизи проезжей части в зимний период. Все участники экскурсии получили в подарок световозвращающие наклейки.