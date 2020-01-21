РИАМО - 21 янв. В Подмосковье и Москве до 23 января включительно объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильных порывов ветра до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Московском регионе из-за гололедицы и порывов ветра в 12-17 метров в секунду объявлено до 12 часов 23 января.

«Желтый» уровень объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Московском регионе 22 января будет облачно, ожидаются дождь, мокрый снег, образуется гололедица. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Температура в течение суток составит 0 – плюс 2 градуса.

При этом 23 января будет облачно, пройдет небольшой снег, местами ожидается метель и гололедица. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Температура ночью и днем составит минус 5-3 градуса.