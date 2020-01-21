РИАМО – 21 янв. Заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова обвинили в хищении в особо крупном размере, свою вину высокопоставленный офицер не признал, передает «Интерфакс».

«Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Он обвиняется в хищении в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 миллиона 437 тысяч 536 рублей и не менее 6,5 миллиарда рублей соответственно», – говорится в сообщении.

Во вторник суд рассмотрит жалобы на арест имущества генерала. Сам срок следствия установлен до 6 февраля.

Дело, по которому проходит Арсланов, было возбуждено еще в августе 2013 года. Его обвинили в хищении денежных средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.

«О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года. Как сообщалось, вместе с ним в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО «Воентелеком», – отмечается в материале.

При этом другие фигуранты дела сотрудничали со следствием. Арсланов же, который сейчас находится под подпиской о невыезде, вину так и не признал.