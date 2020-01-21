РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 янв. Спортсменки спортшколы Домодедова Полина Спирина и Юлия Чумгалакова завоевали золотые медали на IX Кубке наций по боксу класса А, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

IX Кубок наций прошел в сербском городе Сомбор с 13 по 20 января.

«Спортсменки СШ «Олимп» Полина Спирина и Юлия Чумгалакова одержали победу и завоевали золото на IX Кубке наций по боксу класса А «АИБА» (Международной ассоциации бокса – ред.), который прошел в Сербии. Участие приняли 230 спортсменов из 26 стран. Спасибо за победу нашим сильным девушкам и их тренеру Игорю Спирину», – говорится в сообщении.