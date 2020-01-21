РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 янв. Собрания для родителей будущих первоклассников состоятся 24 января во всех школах Домодедова, начало в 18:00, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«24 января в 18:00 во всех школах Домодедова состоятся собрания родителей будущих первоклассников. Мам и пап познакомят с особенностями обучения в первом классе, трудностями адаптации», - говорится в сообщении.

Также на собраниях рассмотрят вопросы психологических и физиологических особенностей детей.