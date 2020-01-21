РИАМО - 21 янв. В Москве на третьей неделе 2020 года отмечена спокойная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ, однако зафиксирован сезонный подъем заболеваемости, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по столице.

«Заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии с преобладанием вирусов парагриппа, РС-вирусов и аденовирусов. Число заболевших в городе в сравнении с предыдущей неделей возросло на 15,7%, при этом показатель заболеваемости на третьей неделе 2020 года в сравнении с последней рабочей неделей 2019 года ниже на 8,8%», - отмечается в материале.

В городе завершилась прививочная компания, всего было привито более 7,4 миллиона человек, в том числе более 1,1 миллиона детей. Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60,2% населения города.